Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Держись, Чарли!
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Награды и номинации «Держись, Чарли!»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Children's Program
Номинант
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