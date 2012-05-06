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Постер к 3-му сезону сериала Держись, Чарли!
Киноафиша Сериалы Держись, Чарли! Сезоны Сезон 3

Good Luck Charlie 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 26 минут
О чем 3-й сезон сериала «Держись, Чарли!»

В 3-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» Эми с ужасом узнает, что она вновь беременна. Несмотря на все защитные меры, которые они с Бобом предпринимали, у Чарли будет младший братик или сестренка – пятый ребенок в семье Дункан. Мать многодетного семейства настаивает на переезде в более просторный дом до своих родов. Однако домочадцы не разделяют ее энтузиазма, ведь перевоз вещей и ремонт – это слишком большая ответственность. Тем временем Тедди и Спенсер работают над своим номером для выступления в «Мире приключений». Но одноклассники считают, что их отношения приносят неудачи школьной баскетбольной команде.

Список серий 3-го сезона сериала «Держись, Чарли!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Освободите место для ребенка Make Room for Baby
Сезон 3 Серия 1
6 мая 2012
Плохая удача Тедди Bad Luck Teddy
Сезон 3 Серия 2
6 мая 2012
Эми нужен душ Amy Needs a Shower
Сезон 3 Серия 3
13 мая 2012
Беспорядок в одежде Dress Mess
Сезон 3 Серия 4
13 мая 2012
Поймай меня, если сможешь Catch Me If You Can
Сезон 3 Серия 5
20 мая 2012
Назови этого ребенка Name That Baby
Сезон 3 Серия 6
15 июня 2012
Специальная доставка Часть 1 Special Delivery (1)
Сезон 3 Серия 7
24 июня 2012
Специальная доставка Часть 2 Special Delivery (2)
Сезон 3 Серия 8
24 июня 2012
Добро пожаловать домой Welcome Home
Сезон 3 Серия 9
1 июля 2012
Первый отпуск малыша Baby's First Vacation
Сезон 3 Серия 10
15 июля 2012
Погодные девушки Венца Wentz's Weather Girls
Сезон 3 Серия 11
29 июля 2012
Шаги малыша Baby Steps
Сезон 3 Серия 12
12 августа 2012
Т. Рэкс T. Wrecks
Сезон 3 Серия 13
26 августа 2012
Тедди и Бамбино Teddy and the Bambino
Сезон 3 Серия 14
16 сентября 2012
Мама команда Team Mom
Сезон 3 Серия 15
23 сентября 2012
Хэллоуин Le Halloween
Сезон 3 Серия 16
7 октября 2012
Парни и куклы Guys & Dolls
Сезон 3 Серия 17
14 октября 2012
Медсестра Бланкенхоппер Nurse Blankenhooper
Сезон 3 Серия 18
28 октября 2012
Чарли Шепчущий The Charlie Whisperer
Сезон 3 Серия 19
4 ноября 2012
Напарник по учебе Study Buddy
Сезон 3 Серия 20
11 ноября 2012
Рождество Дункана A Duncan Christmas
Сезон 3 Серия 21
2 декабря 2012
Все падают: Часть 1 All Fall Down (1)
Сезон 3 Серия 22
20 января 2013
Все падают: Часть 2 All Fall Down (2)
Сезон 3 Серия 23
20 января 2013
График выхода всех сериалов
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