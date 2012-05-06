В 3-м сезоне сериала «Держись, Чарли!» Эми с ужасом узнает, что она вновь беременна. Несмотря на все защитные меры, которые они с Бобом предпринимали, у Чарли будет младший братик или сестренка – пятый ребенок в семье Дункан. Мать многодетного семейства настаивает на переезде в более просторный дом до своих родов. Однако домочадцы не разделяют ее энтузиазма, ведь перевоз вещей и ремонт – это слишком большая ответственность. Тем временем Тедди и Спенсер работают над своим номером для выступления в «Мире приключений». Но одноклассники считают, что их отношения приносят неудачи школьной баскетбольной команде.