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Постер телешоу Круг
Постер телешоу Круг
Постер телешоу Круг
Постер телешоу Круг
Постер телешоу Круг
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Круг

Круг (2020 - …)

The Circle 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 72 часа 0 минут

О чем телешоу

«Круг» – это реалити-шоу, которое было показано на платформе Netflix. В проекте участвуют несколько человек, которые будут жить в одном доме. Несмотря на это, у них нет возможности видеться друг с другом и другими людьми. Единственный их способ связи – это специальная социальная сеть, где можно создать неповторимый образ, который может не сочетаться с действительностью. Задача участников – выдать себя за того, кто, по их мнению, получит уважение сообщества и сможет продержаться в шоу как можно дольше. Конкурсанты выставляют рейтинг другим при помощи голосования, а самые популярные игроки обретают влияние. Победителя ждет денежный приз.

Круг - трейлер пятого сезона
Круг  трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мишель Бюто
Мишель Бюто Host
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Сезоны
Круг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Круг - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 13 эпизодов
 
Круг - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 13 эпизодов
 
Круг - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 13 эпизодов
 
Круг - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 13 эпизодов
 
Круг - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2024, 13 эпизодов
 
Круг - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2024, 13 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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