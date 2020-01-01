«Круг» – это реалити-шоу, которое было показано на платформе Netflix. В проекте участвуют несколько человек, которые будут жить в одном доме. Несмотря на это, у них нет возможности видеться друг с другом и другими людьми. Единственный их способ связи – это специальная социальная сеть, где можно создать неповторимый образ, который может не сочетаться с действительностью. Задача участников – выдать себя за того, кто, по их мнению, получит уважение сообщества и сможет продержаться в шоу как можно дольше. Конкурсанты выставляют рейтинг другим при помощи голосования, а самые популярные игроки обретают влияние. Победителя ждет денежный приз.