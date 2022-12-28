В 5-м сезоне шоу «Круг» каждый участник заселяется в квартиру с множеством экранов. На ближайшее время это будет единственный способ связи с миром. Их общение ограничено действиями в локальной социальной сети, где они смогут выразить себя: написать биографию, статус и установить одно фото. Однако не всегда под аватаркой скрывается тот человек, за которого выдает себя игрок. Он может выбрать любой образ и тактику общения с другими. За разные действия соперники дают ему рейтинг, который влияет на продолжительность нахождения на проекте. Самые неприятные или неинтересные сообществу участники уходят первыми.