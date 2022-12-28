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Постер к 5-му сезону телешоу Круг
Киноафиша Сериалы Круг Сезоны Сезон 5

The Circle 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 5-й сезон телешоу «Круг »

В 5-м сезоне шоу «Круг» каждый участник заселяется в квартиру с множеством экранов. На ближайшее время это будет единственный способ связи с миром. Их общение ограничено действиями в локальной социальной сети, где они смогут выразить себя: написать биографию, статус и установить одно фото. Однако не всегда под аватаркой скрывается тот человек, за которого выдает себя игрок. Он может выбрать любой образ и тактику общения с другими. За разные действия соперники дают ему рейтинг, который влияет на продолжительность нахождения на проекте. Самые неприятные или неинтересные сообществу участники уходят первыми.

Список серий телешоу Круг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Одинока и готова действовать Single and Ready To Mingle
Сезон 5 Серия 1
28 декабря 2022
Неожиданный альянс An Unlikely Team Emerges
Сезон 5 Серия 2
28 декабря 2022
Не могу поверить, что я это отправила… I Can’t Believe I Just Sent That…
Сезон 5 Серия 3
28 декабря 2022
Кого спасти? Who To Save?
Сезон 5 Серия 4
28 декабря 2022
Привет, старый друг Hi Old Friend
Сезон 5 Серия 5
4 января 2023
Отчаянный союз A Desperate Alliance
Сезон 5 Серия 6
4 января 2023
Внезапный поворот на гламурной вечеринке Glam Party Twist
Сезон 5 Серия 7
4 января 2023
Разоблачение обманщика An F-Boy Is Exposed
Сезон 5 Серия 8
4 января 2023
Возвращение зала Circle Return of the Inner Circle
Сезон 5 Серия 9
11 января 2023
Охота на хакера The Hunt For The Hacker
Сезон 5 Серия 10
11 января 2023
Властная парочка Circle Circle Power Couple
Сезон 5 Серия 11
11 января 2023
Жестокая блокировка A Brutal Blocking
Сезон 5 Серия 12
11 января 2023
Финал Finale
Сезон 5 Серия 13
18 января 2023
График выхода всех сериалов
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