В 3-м сезоне шоу «Круг» в специальное здание в форме круга заселяются новые участники. Все они незнакомы друг с другом, а налаживать контакт им придется во внутренней социальной сети. Первым делом им предстоит создать профиль: добавить фотографии, поставить статус, заполнить информацию о себе. Вот только будет ли эта информация правдивой – решать самим игрокам. Цель их общения с другими – создать имидж, который найдет отклик в сердцах конкурентов, и позволит остаться на проекте. Ведь те, кто получит низкий рейтинг, выставленный по результатам голосования, рискуют выбыть из игры. Флирт, дружба или скандал – игроки могут выбрать любую тактику.