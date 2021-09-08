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Постер к 3-му сезону телешоу Круг
Киноафиша Сериалы Круг Сезоны Сезон 3

The Circle 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон телешоу «Круг »

В 3-м сезоне шоу «Круг» в специальное здание в форме круга заселяются новые участники. Все они незнакомы друг с другом, а налаживать контакт им придется во внутренней социальной сети. Первым делом им предстоит создать профиль: добавить фотографии, поставить статус, заполнить информацию о себе. Вот только будет ли эта информация правдивой – решать самим игрокам. Цель их общения с другими – создать имидж, который найдет отклик в сердцах конкурентов, и позволит остаться на проекте. Ведь те, кто получит низкий рейтинг, выставленный по результатам голосования, рискуют выбыть из игры. Флирт, дружба или скандал – игроки могут выбрать любую тактику.

Список серий телешоу Круг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Circle, ты скучал? Circle, Did You Miss Me?
Сезон 3 Серия 1
8 сентября 2021
Неожиданный поворот A New Twist
Сезон 3 Серия 2
8 сентября 2021
Кража личности Identity Theft
Сезон 3 Серия 3
8 сентября 2021
Игривый союз A Flirtatious Alliance
Сезон 3 Серия 4
8 сентября 2021
Настоящая Мишель The Real Michelle
Сезон 3 Серия 5
15 сентября 2021
Новичок в стае A New Member of the Wolfpack
Сезон 3 Серия 6
15 сентября 2021
Внезапная блокировка Shock Blocking
Сезон 3 Серия 7
15 сентября 2021
Во всеоружии Full Out War
Сезон 3 Серия 8
15 сентября 2021
Охота на призраков и фейки Ghostbusting & Catfishing
Сезон 3 Серия 9
22 сентября 2021
Circle разделенный A Circle Divided
Сезон 3 Серия 10
22 сентября 2021
Выбор стороны Choosing Sides
Сезон 3 Серия 11
22 сентября 2021
Последний отрезок The Final Stretch
Сезон 3 Серия 12
22 сентября 2021
Финал Finale
Сезон 3 Серия 13
29 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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