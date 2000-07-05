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Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Постер телешоу Большой брат
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
10 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Большой брат

Большой брат (2000 - …)

Big Brother 18+
Год выпуска 2000
Страна США
Всего сезонов 25 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность телешоу 895 часов 0 минут
О чем телешоу

«Большой брат» — американская телевизионная программа, в основу которой легло одноименное голландское релити-шоу. Программа впервые вышла в эфир в июле 2000 года и стала популярной благодаря своему уникальному концепту, подразумевающему сожительство незнакомых людей в специально построенном доме. Участники живут в замкнутом пространстве без доступа к внешнему миру и постоянно находятся под наблюдением камер. На глазах у многомиллионной аудитории они заводят друзей, влюбляются и наживают врагов. Каждую неделю жители дома голосуют за того, кто должен покинуть проект. Шоу канала CBS обрело международную известность и обзавелось множеством спин-оффов и ремейков на разных языках.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
0.0
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5.5 IMDb
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Дата выхода новых серий 25-го сезона телешоу «Большой брат»
Episode 18
Сезон 25 Серия 18
13 сентября 2023
Episode 19
Сезон 25 Серия 19
14 сентября 2023
Episode 20
Сезон 25 Серия 20
17 сентября 2023
Episode 21
Сезон 25 Серия 21
20 сентября 2023
Episode 22
Сезон 25 Серия 22
21 сентября 2023
Episode 23
Сезон 25 Серия 23
24 сентября 2023
Episode 24
Сезон 25 Серия 24
28 сентября 2023
Episode 25
Сезон 25 Серия 25
1 октября 2023
Episode 26
Сезон 25 Серия 26
3 октября 2023
Episode 27
Сезон 25 Серия 27
5 октября 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Большой брат - Сезон 1 / Seaon 1 Сезон 1 / Seaon 1
2000, 70 эпизодов
Большой брат - Сезон 2 / Seaon 2 Сезон 2 / Seaon 2
2001, 30 эпизодов
Большой брат - Сезон 3 / Seaon 3 Сезон 3 / Seaon 3
2002, 33 эпизода
Большой брат - Сезон 4 / Seaon 4 Сезон 4 / Seaon 4
2003, 33 эпизода
Большой брат - Сезон 5 / Seaon 5 Сезон 5 / Seaon 5
2004, 31 эпизод
Большой брат - Сезон 6 / Seaon 6 Сезон 6 / Seaon 6
2005, 30 эпизодов
Большой брат - Сезон 7 / Seaon 7 Сезон 7 / Seaon 7
2006, 28 эпизодов
Большой брат - Сезон 8 / Seaon 8 Сезон 8 / Seaon 8
2007, 33 эпизода
Большой брат - Сезон 9 / Seaon 9 Сезон 9 / Seaon 9
2008, 33 эпизода
Большой брат - Сезон 10 / Seaon 10 Сезон 10 / Seaon 10
2008, 29 эпизодов
Большой брат - Сезон 11 / Seaon 11 Сезон 11 / Seaon 11
2009, 30 эпизодов
Большой брат - Сезон 12 / Seaon 12 Сезон 12 / Seaon 12
2010, 30 эпизодов
Большой брат - Сезон 13 / Seaon 13 Сезон 13 / Seaon 13
2011, 29 эпизодов
Большой брат - Сезон 14 / Seaon 14 Сезон 14 / Seaon 14
2012, 30 эпизодов
Большой брат - Сезон 15 / Seaon 15 Сезон 15 / Seaon 15
2013, 36 эпизодов
Большой брат - Сезон 16 / Seaon 16 Сезон 16 / Seaon 16
2014, 40 эпизодов
Большой брат - Сезон 17 / Seaon 17 Сезон 17 / Seaon 17
2015, 40 эпизодов
Большой брат - Сезон 18 / Seaon 18 Сезон 18 / Seaon 18
2016, 42 эпизода
Большой брат - Сезон 19 / Seaon 19 Сезон 19 / Seaon 19
2017, 39 эпизодов
Большой брат - Сезон 20 / Seaon 20 Сезон 20 / Seaon 20
2018, 40 эпизодов
Большой брат - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2019, 40 эпизодов
Большой брат - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2020, 37 эпизодов
Большой брат - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2021, 37 эпизодов
Большой брат - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2022, 34 эпизода
Большой брат - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
2023, 41 эпизод
Кадры из телешоу
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