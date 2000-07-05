«Большой брат» — американская телевизионная программа, в основу которой легло одноименное голландское релити-шоу. Программа впервые вышла в эфир в июле 2000 года и стала популярной благодаря своему уникальному концепту, подразумевающему сожительство незнакомых людей в специально построенном доме. Участники живут в замкнутом пространстве без доступа к внешнему миру и постоянно находятся под наблюдением камер. На глазах у многомиллионной аудитории они заводят друзей, влюбляются и наживают врагов. Каждую неделю жители дома голосуют за того, кто должен покинуть проект. Шоу канала CBS обрело международную известность и обзавелось множеством спин-оффов и ремейков на разных языках.