В 4-м сезоне шоу «Круг» страсти накалятся, ведь главный приз теперь составляет 150 тысяч долларов. Каждый из участников хочет добраться до финала, но для этого придется постараться. Игроки никогда не встречались, но и сейчас у них не так много возможностей для общения. Специально разработанное приложение поможет им раскрыться, хотя не всегда то, что они публикуют там, оказывается правдой. Неважно, насколько они честны, в приоритете у них – положительное мнение соперников о себе, которое нужно создать любой ценой. Игроки сами решают, кто им неприятен, а человек, получивший минимальный рейтинг, уйдет из проекта.