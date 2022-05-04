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Постер к 4-му сезону телешоу Круг
Киноафиша Сериалы Круг Сезоны Сезон 4

The Circle 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 4-й сезон телешоу «Круг »

В 4-м сезоне шоу «Круг» страсти накалятся, ведь главный приз теперь составляет 150 тысяч долларов. Каждый из участников хочет добраться до финала, но для этого придется постараться. Игроки никогда не встречались, но и сейчас у них не так много возможностей для общения. Специально разработанное приложение поможет им раскрыться, хотя не всегда то, что они публикуют там, оказывается правдой. Неважно, насколько они честны, в приоритете у них – положительное мнение соперников о себе, которое нужно создать любой ценой. Игроки сами решают, кто им неприятен, а человек, получивший минимальный рейтинг, уйдет из проекта.

Список серий телешоу Круг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Начало с перчинкой A Spicy Start
Сезон 4 Серия 1
4 мая 2022
Я торт, кто я есть Cake Me As I Am
Сезон 4 Серия 2
4 мая 2022
Вечеринка в стиле 1990-х 90's Party Surprise
Сезон 4 Серия 3
4 мая 2022
Каждый под ударом Nobody Is Safe
Сезон 4 Серия 4
4 мая 2022
До свидания, друзья Goodbye My Friends
Сезон 4 Серия 5
11 мая 2022
На войне и в Circle все средства хороши All Is Fair in Circle War
Сезон 4 Серия 6
11 мая 2022
Разделение команды The Party Divide
Сезон 4 Серия 7
11 мая 2022
Кибератака Circle Circle Cyber Attack
Сезон 4 Серия 8
11 мая 2022
Испытание доверия Trust Is Tested
Сезон 4 Серия 9
18 мая 2022
Просьба о спасении A Plea for Survival
Сезон 4 Серия 10
18 мая 2022
На съедение волкам Throw to the Wolves
Сезон 4 Серия 11
18 мая 2022
В самый неожиданный момент Just When You Thought You Were Safe
Сезон 4 Серия 12
18 мая 2022
Коронация победителя A Winner Is Crowned
Сезон 4 Серия 13
25 мая 2022
График выхода всех сериалов
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