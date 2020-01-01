В 1-м сезоне шоу «Круг» покажет, на какие уловки способны люди за 100 тысяч долларов. Тринадцать испытуемых, которые никогда не видели друг друга, заселяются в одно здание. Каждый находится в своей комнате и изолирован от остального мира. Для того чтобы поддерживать контакт с другими участниками, у них есть приложение, напоминающее соцсеть. Они могут создать любой образ и даже выдавать себя за другого человека. Все это для того, чтобы произвести впечатление на соперников. Самые неприятные, по мнению большинства, личности рискуют выбыть из проекта. Однако есть и возможность изменить решение в прямом разговоре с всеобщим любимчиком.