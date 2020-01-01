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Постер к 1-му сезону телешоу Круг
Киноафиша Сериалы Круг Сезоны Сезон 1

The Circle 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Круг »

В 1-м сезоне шоу «Круг» покажет, на какие уловки способны люди за 100 тысяч долларов. Тринадцать испытуемых, которые никогда не видели друг друга, заселяются в одно здание. Каждый находится в своей комнате и изолирован от остального мира. Для того чтобы поддерживать контакт с другими участниками, у них есть приложение, напоминающее соцсеть. Они могут создать любой образ и даже выдавать себя за другого человека. Все это для того, чтобы произвести впечатление на соперников. Самые неприятные, по мнению большинства, личности рискуют выбыть из проекта. Однако есть и возможность изменить решение в прямом разговоре с всеобщим любимчиком.

Список серий телешоу Круг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Привет, Circle Hello, Circle
Сезон 1 Серия 1
1 января 2020
Лицом к лицу Face-to-Face
Сезон 1 Серия 2
1 января 2020
Среди нас есть жулик There's a Catfish Among Us
Сезон 1 Серия 3
1 января 2020
Сея сомнения Planting Doubt
Сезон 1 Серия 4
1 января 2020
Погружение в личную переписку Sliding into DMs
Сезон 1 Серия 5
8 января 2020
Анонимный троллинг Anonymous Trolling
Сезон 1 Серия 6
8 января 2020
Выбор команд Picking Teams
Сезон 1 Серия 7
8 января 2020
Я спасаю игрока… The Player I'm Saving is ...
Сезон 1 Серия 8
8 января 2020
Мгновенная блокировка Instant Block
Сезон 1 Серия 9
15 января 2020
Назовите своего соперника Declare Your Rival
Сезон 1 Серия 10
15 января 2020
Последняя оценка The Last Rating
Сезон 1 Серия 11
15 января 2020
Финал Finale
Сезон 1 Серия 12
15 января 2020
График выхода всех сериалов
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