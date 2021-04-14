Во 2-м сезоне шоу «Круг» появятся 11 игроков, которые вступят в борьбу за солидный денежный приз. По правилам проекта, они живут в разных квартирах одного дома. У них нет возможности видеться, а узнавать друг друга придется при помощи виртуального общения. Участники должны создать благоприятное впечатление о себе, по результатам которого им поставят оценку конкуренты. Человек с самым высоким рейтингом имеет право влиять на судьбу других, ведь именно к нему сможет обратиться тот, чье участие в проекте находится под угрозой. Победит тот, кто продержится на шоу дольше остальных. Зрители также имеют возможность голосовать за любимчиков.