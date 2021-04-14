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Постер к 2-му сезону телешоу Круг
Киноафиша Сериалы Круг Сезоны Сезон 2

The Circle 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Круг »

Во 2-м сезоне шоу «Круг» появятся 11 игроков, которые вступят в борьбу за солидный денежный приз. По правилам проекта, они живут в разных квартирах одного дома. У них нет возможности видеться, а узнавать друг друга придется при помощи виртуального общения. Участники должны создать благоприятное впечатление о себе, по результатам которого им поставят оценку конкуренты. Человек с самым высоким рейтингом имеет право влиять на судьбу других, ведь именно к нему сможет обратиться тот, чье участие в проекте находится под угрозой. Победит тот, кто продержится на шоу дольше остальных. Зрители также имеют возможность голосовать за любимчиков.

Список серий телешоу Круг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Circle возвращается, и за приз будет жаркая борьба Back and More Savage Than Ever
Сезон 2 Серия 1
14 апреля 2021
В поисках союзников Alliances Are Formed
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2021
Пока-пока-пока! Bye, Bye, Bye!
Сезон 2 Серия 3
14 апреля 2021
Границы установлены Lines Are Drawn
Сезон 2 Серия 4
14 апреля 2021
Тайный враг Snake in the Grass
Сезон 2 Серия 5
21 апреля 2021
Любовный треугольник A Love Triangle
Сезон 2 Серия 6
21 апреля 2021
Френдзона Friend Zoned....
Сезон 2 Серия 7
21 апреля 2021
Минимизация ущерба Damage Control
Сезон 2 Серия 8
21 апреля 2021
Новый поворот A New Twist
Сезон 2 Серия 9
28 апреля 2021
Почему я заслуживаю победы Campaigning to Win
Сезон 2 Серия 10
28 апреля 2021
Генеральный план The Master Plan
Сезон 2 Серия 11
28 апреля 2021
Последняя блокировка The Last Blocking
Сезон 2 Серия 12
28 апреля 2021
И победителем становится… And the Winner Is...
Сезон 2 Серия 13
5 мая 2021
График выхода всех сериалов
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