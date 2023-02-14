«Найти идеальную пару» – проект, который объединит участников популярных реалити-сериалов Netflix. Все они одиноки и хотят найти вторую половинку. Участники будут жить в роскошном доме в Панаме, где есть все условия для хорошей жизни. Здесь им предстоит познакомиться, а каждый из конкурсантов должен как можно быстрее образовать пару с другим человеком. Когда все определятся с выбором, они будут состязаться за звание самой лучшей пары, которая сумела закрутить идеальный курортный роман. К сожалению, участники, которые остаются в одиночестве по итогам дня, выбывают из шоу.