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Постер телешоу Найти идеальную пару
Постер телешоу Найти идеальную пару
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Найти идеальную пару

Найти идеальную пару (2023 - …)

Perfect Match 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 28 часов 48 минут

О чем телешоу

«Найти идеальную пару» – проект, который объединит участников популярных реалити-сериалов Netflix. Все они одиноки и хотят найти вторую половинку. Участники будут жить в роскошном доме в Панаме, где есть все условия для хорошей жизни. Здесь им предстоит познакомиться, а каждый из конкурсантов должен как можно быстрее образовать пару с другим человеком. Когда все определятся с выбором, они будут состязаться за звание самой лучшей пары, которая сумела закрутить идеальный курортный роман. К сожалению, участники, которые остаются в одиночестве по итогам дня, выбывают из шоу.

Найти идеальную пару - трейлер первого сезона
Найти идеальную пару  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 2 голоса
5.8 IMDb
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Дата выхода новых серий 3-го сезона телешоу «Найти идеальную пару»

TBA
Сезон 3 Серия 1
1 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 2
1 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 3
1 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 4
1 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 5
1 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 6
1 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 7
8 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 8
8 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 9
8 августа 2025
TBA
Сезон 3 Серия 10
15 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Найти идеальную пару - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Найти идеальную пару - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 10 эпизодов
 
Сезон 3
2025, 10 эпизодов
 
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