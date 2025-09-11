Меню
Новости о сериале «Про это самое»

Новости о сериале «Про это самое» Вся информация о сериале
Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером
Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером 13 сентября ТНТ покажет финальный выпуск полюбившегося зрителям шоу «Погоня» — масштабной городской игры на выносливость, скорость и стратегию. Правила просты: 15 участников — среди них звезды, блогеры и обычные люди — на протяжении 80 минут скрываются от Ловцов. Дерзкими и стильными ведущими проекта стали Вячеслав Чепурченко и Олег Гаас. К финалу «Погони» собрали яркие фильмы и сериалы с участием Олега.
11 сентября 2025 13:52
Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалах
Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалах Телеканал ТНТ продолжает показывать новый комедийный сериал «Про это самое» — смелую и добрую историю о молодом сексологе, который возвращается в родное село, чтобы разрушить многолетние табу и мифы «про это самое». Роль близкого друга главного героя исполнил Владислав Тирон. Мы узнали у актера, каким советским фильмом он восхищается каждый раз при просмотре и какой российский сериал можно показать всему миру. 
22 апреля 2025 13:07
