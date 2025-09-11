Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером

13 сентября ТНТ покажет финальный выпуск полюбившегося зрителям шоу « Погоня » — масштабной городской игры на выносливость, скорость и стратегию. Правила просты: 15 участников — среди них звезды, блогеры и обычные люди — на протяжении 80 минут скрываются от Ловцов. Дерзкими и стильными ведущими проекта стали Вячеслав Чепурченко и Олег Гаас . К финалу «Погони» собрали яркие фильмы и сериалы с участием Олега.

Главный персонаж Митя после восьми лет обучения в медицинском университете возвращается в родное село Озерное. Ожидая поддержки и понимания, он сталкивается с удивлением и противодействием: деревне не нужен сексолог, особенно если он из местных. Однако Митя не собирается сдаваться — он осознает, как важно уметь обсуждать темы секса, отношений и личных границ.

Молодой рэпер Илья, выросший без родителей, стремится достичь вершин музыкальных чартов. Он готов на все ради успеха, но судьба неожиданно переносит его из 2023 года в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и оказывается в захватывающих приключениях той эпохи. У Ильи есть всего три дня, чтобы изменить судьбу своей семьи. Теперь его будущее зависит только от него.

Боксеры Юрок, Туча и Ящер решают немного подзаработать, участвуя в боях без правил в Москве, но из-за этого тренер исключает их из сборной. После конфликта с охраной известного адвоката они попадают в полицейский участок. Восхищенный их смелостью, адвокат предлагает им стать его телохранителями. Главные герои погружаются в захватывающий мир столичной жизни, полный приключений и рисков.

Настя, чемпионка России по спортивной гимнастике, решает покинуть свой любимый спорт из-за разногласий с тренером. Не желая расставаться с духом соревнований, она начинает заниматься женским регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс, который ранее ушел из бокса и смешанных единоборств. Оба героя погружаются в честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби в своих командах.

Капитан Емелин, известный под прозвищем Емеля, а также Васин и Долбунов занимаются расследованием самых сложных преступлений, в чем им помогает криминалист Маша Лихачева. Репутация Емели оставляет желать лучшего, так как полковник Хитрук, начальник отделения, не слишком его любит из-за его независимого характера, но вынужден терпеть из-за высокой эффективности в раскрытии дел.