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Про это самое 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Про это самое
Киноафиша Сериалы Про это самое Сезоны Сезон 1

Pro eto samoe 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Про это самое»

В 1-м сезоне сериала «Про это самое» жители села Озерное с нетерпением ждут возвращения молодого врача Мити. Талантливый парень отправился учиться в лучшем вузе Северной столицы восемь лет назад и вот-вот должен приехать на малую родину, чтобы занять вакантную должность в местной больнице. Но Митя шокирует всю родню и соседей странной новостью. Он выучился не на хирурга и даже не на стоматолога, а на психолога-сексолога! Эта тема настолько постыдна и табуирована, что от парня готов отказаться даже родной отец. Однако Митя верит, что сможет помочь темному люду в сексуальных вопросах и снять табу с «этого самого».

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Про это самое График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 апреля 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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