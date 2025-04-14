В 1-м сезоне сериала «Про это самое» жители села Озерное с нетерпением ждут возвращения молодого врача Мити. Талантливый парень отправился учиться в лучшем вузе Северной столицы восемь лет назад и вот-вот должен приехать на малую родину, чтобы занять вакантную должность в местной больнице. Но Митя шокирует всю родню и соседей странной новостью. Он выучился не на хирурга и даже не на стоматолога, а на психолога-сексолога! Эта тема настолько постыдна и табуирована, что от парня готов отказаться даже родной отец. Однако Митя верит, что сможет помочь темному люду в сексуальных вопросах и снять табу с «этого самого».