Последний богатырь. Наследие
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца
Изобилие проектов отвлекает внимание зрителей, но от этих шоу невозможно оторваться.
5 комментариев
27 февраля 2025 15:42
На трилогии и сериале все закончилось? Рассказываем, какие еще проекты ждать по «Первому богатырю»
Сага о русских молодцах возвращается в 2025-м.
Написать
2 января 2025 16:40
Эту российскую сказку критик сравнил с «Пиратами Карибского моря»: создатели постарались на славу
Вы удивитесь, но речь о современном проекте.
Написать
24 ноября 2024 20:56
Где снимали «Последний богатырь. Наследие»: все локации реальны — можно даже посетить Белогорье
Фанаты франшизы теперь будут еще ближе к любимым героям.
1 комментарий
12 ноября 2024 17:40
Сказка будет впереди: первый тизер «Последний богатырь. Наследие» уже в Сети
Дочери Ивана спасут Белогорье в сентябре 2024 года.
Написать
24 августа 2024 11:45
