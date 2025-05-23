Меню
Силушка сверхъестественная: гид по российским фильмам и сериалам о супергероях
Борьба света и тьмы, адаптация под российские реалии и народный фольклор, а также супергерои без суперспособностей — все это отечественные фильмы и сериалы о сверхъестественном. В этой подборке предлагаем взглянуть на особенности нашей супергероики.
23 мая 2025 10:11
Актриса озвучивания Дарья Блохина ответила на вопросы Киноафиши
Блохину можно увидеть в музыкальном шоу «Ярче звезд» и в сериале «Последний богатырь. Наследие».
6 ноября 2024 13:36
Эдакая мультивселенная: вышел новый трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Шоу дебютирует в конце месяца.
Шоу дебютирует в конце месяца.
16 сентября 2024 13:08
Дочери Виктора Хориняка спасают Белогорье в трейлере сериала «Последний богатырь. Наследие»

Продолжение кассовой трилогии.
Продолжение кассовой трилогии.
23 августа 2024 15:56
Начались съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»
Действие развернется через 20 лет после событий оригинальной трилогии.
26 июня 2023 12:57
