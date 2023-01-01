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Киноафиша Сериалы Самогон Сезоны Сезон 1

Самогон
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самогон»

В 1-м сезоне сериала «Самогон» на юго-западный советский фронт в 1942 году прибывает московский военкор. Он должен запечатлеть на камеру удивительный и небывалый прежде рекорд – легендарный стрелок Николай Слепков убьет своего шестисотого фашиста. Однако сам герой не стремится к славе и не хочет даже встречаться с журналистом. Он вообще очень нелюдимый и замкнутый человек. О его прошлом ничего не известно, и он всегда работает только в одиночку. Другие солдаты за спиной даже называют его Самогоном, ведь он сам загоняет свою цель и сам же ее «снимает». 599 выстрелов в сердце уже сделано, остался один – юбилейный.

Список серий сериала Самогон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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