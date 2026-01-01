Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Фильмография
Юрий Дейнекин
Yuriy Deynekin
Киноафиша
Персоны
Юрий Дейнекин
Юрий Дейнекин
Yuriy Deynekin
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Перевал Дятлова
(2020)
6.8
Художник
(2022)
5.6
Самогон
(2024)
Фильмография Юрий Дейнекин
Краш
детектив, мелодрама
2026, Россия
Порода
исторический, драма
2026, Россия
5.4
Самогон. Снайперский шабаш
военный, драма
2025, Россия
5.6
Самогон
военный, драма
2024, Россия
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6.8
Художник
драма, детектив
2022, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.6
Диверсант. Идеальный штурм
военный, боевик, приключения, мини-сериал
2021, Россия
7.5
Перевал Дятлова
драма, триллер
2020, Россия
4.6
Однажды
Odnazhdy
комедия, приключения
2014, Россия
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