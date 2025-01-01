Меню
О персоне
Фильмография
Антон Багров
Антон Багров
Дата рождения
9 февраля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
8.8
Невский
(2016)
0.0
Ключ от всех дверей
(2021)
0.0
Селфи на память
(2019)
Фильмография Антон Багров
9
Сериалы
9
Актер
9
Самогон. Снайперский шабаш
военный, драма
2025, Россия
Точка невозврата
детектив
2025, Россия
Самогон
военный, драма
2024, Россия
На своем месте
мелодрама
2023, Россия
Ключ от всех дверей
драма
2021, Россия
48 часов
комедия, детектив
2021, Россия
Селфи на память
детектив, мелодрама
2019, Россия
Любовь по контракту
драма, мелодрама
2019, Россия
8.8
Невский
драма, криминал
2016, Россия
