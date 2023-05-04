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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Приключения юных джедаев

Звездные войны: Приключения юных джедаев (2023 - …)

Star Wars: Young Jedi Adventures
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

«Звездные войны: Приключения юных джедаев» – это первый полнометражный анимационный сериал о вселенной Star Wars для дошкольников и их родителей. Действие происходит за столетие до «Эпизода I: Скрытая угроза». Простые ребята, рожденные на разных планетах, отправляются в опасное приключение и начинают свое путешествие на пути становления рыцарями-джедаями. Им предстоит узнать все о дружбе, отваге, взаимовыручке, сострадании и дисциплине. Но пока они лишь дети, которые должны во что бы то ни стало вернуться домой.

В ролях
В ролях
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Джонатан Липоу
Петр Майкл
Джулиет Доненфельд
Эмма Берман
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев»
TBA
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Звездные войны: Приключения юных джедаев - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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