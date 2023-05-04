«Звездные войны: Приключения юных джедаев» – это первый полнометражный анимационный сериал о вселенной Star Wars для дошкольников и их родителей. Действие происходит за столетие до «Эпизода I: Скрытая угроза». Простые ребята, рожденные на разных планетах, отправляются в опасное приключение и начинают свое путешествие на пути становления рыцарями-джедаями. Им предстоит узнать все о дружбе, отваге, взаимовыручке, сострадании и дисциплине. Но пока они лишь дети, которые должны во что бы то ни стало вернуться домой.