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Постер сериала Звездные войны: Приключения юных джедаев
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Приключения юных джедаев Сезоны

Звездные войны: Приключения юных джедаев, список сезонов

Star Wars: Young Jedi Adventures
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 13 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев»
Звездные войны: Приключения юных джедаев - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
49 эпизодов 4 мая 2023 - 14 февраля 2024
 
Звездные войны: Приключения юных джедаев - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
45 эпизодов 14 августа 2024 - 19 марта 2025
 
Сезон 3
TBA
 
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