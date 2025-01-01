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Звездные войны: Приключения юных джедаев
Сезоны
Звездные войны: Приключения юных джедаев, список сезонов
Star Wars: Young Jedi Adventures
Год выпуска
2023
Страна
США
Эпизод длится
13 минут
Стрим-сервис
Disney+
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев»
Сезон 1 / Season 1
49 эпизодов
4 мая 2023 - 14 февраля 2024
Сезон 2 / Season 2
45 эпизодов
14 августа 2024 - 19 марта 2025
Сезон 3
TBA
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