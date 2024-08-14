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Звездные войны: Приключения юных джедаев 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Звездные войны: Приключения юных джедаев
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Приключения юных джедаев Сезоны Сезон 2

Star Wars: Young Jedi Adventures
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 45
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Звездные войны: Приключения юных джедаев График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Герои и горячие стрелки Heroes and Hot-Shots
Сезон 2 Серия 1
14 августа 2024
Джедай или пират A Jedi or a Pirate
Сезон 2 Серия 2
14 августа 2024
Растлер The Rustler Roundup
Сезон 2 Серия 3
14 августа 2024
Новое открытие A New Discovery
Сезон 2 Серия 4
14 августа 2024
Пиратский питомец A Pirate's Pet
Сезон 2 Серия 5
14 августа 2024
Секретный корабль The Secret Ship
Сезон 2 Серия 6
14 августа 2024
Большая ошибка Нубса Nubs' Big Mistake
Сезон 2 Серия 7
14 августа 2024
Спасение джедаев The Jedi Rescue
Сезон 2 Серия 8
14 августа 2024
Ужас Теноо Terror of Tenoo
Сезон 2 Серия 9
14 августа 2024
Принц масок The Prince of Masks
Сезон 2 Серия 10
14 августа 2024
Битва за оркестр Battle for the Band
Сезон 2 Серия 11
14 августа 2024
Выкорчеванный Uprooted
Сезон 2 Серия 12
14 августа 2024
Мой и наш Mine and Ours
Сезон 2 Серия 13
14 августа 2024
Трасса Андравен The Andraven Circuit
Сезон 2 Серия 14
14 августа 2024
Великий квест Гомгурд The Great Gomgourd Quest
Сезон 2 Серия 15
14 августа 2024
Непростая ситуация A Sticky Situation
Сезон 2 Серия 16
14 августа 2024
Праздник в честь дня пропавшей жизни The Missing Life Day Feast
Сезон 2 Серия 17
14 августа 2024
Потерянное сокровище Теноо The Lost Treasure of Tenoo
Сезон 2 Серия 18
14 августа 2024
Дикий Аклирр The Wild Aklyrr
Сезон 2 Серия 19
14 августа 2024
Потерянный световой меч Лайса Lys‘ Lost Lightsaber
Сезон 2 Серия 20
14 августа 2024
Бег по башне Tower Run
Сезон 2 Серия 21
14 августа 2024
Прыгающий джетпак The Jumping Jetpack
Сезон 2 Серия 22
14 августа 2024
Разоблачение Unmasked
Сезон 2 Серия 23
19 марта 2025
Как Уэс Just Like Wes
Сезон 2 Серия 24
19 марта 2025
Раксло на помощь Raxlo to the Rescue
Сезон 2 Серия 25
19 марта 2025
Полезный комбайн The Helpful Harvester
Сезон 2 Серия 26
19 марта 2025
Маленький потерянный дроид Little Lost Droid
Сезон 2 Серия 27
19 марта 2025
Tenoo's Fastest
Сезон 2 Серия 28
19 марта 2025
Home Sweet Temple
Сезон 2 Серия 29
19 марта 2025
The Firehawk Feud
Сезон 2 Серия 30
19 марта 2025
The Chop Shop Calamity
Сезон 2 Серия 31
19 марта 2025
Big Pooba Problems
Сезон 2 Серия 32
19 марта 2025
Best Bounty Buddies
Сезон 2 Серия 33
19 марта 2025
The Rainy Day Beast
Сезон 2 Серия 34
19 марта 2025
Upgraded
Сезон 2 Серия 35
19 марта 2025
Journey to the Bracca Badlands
Сезон 2 Серия 36
19 марта 2025
The Search for the Missing Dunnels
Сезон 2 Серия 37
19 марта 2025
Yoda Rescue
Сезон 2 Серия 38
19 марта 2025
The Spaceport Setback
Сезон 2 Серия 39
19 марта 2025
The Mission Mixup
Сезон 2 Серия 40
19 марта 2025
Yoda Rescue
Сезон 2 Серия 41
19 марта 2025
Fossil Hunt
Сезон 2 Серия 42
19 марта 2025
A Mission to Remember
Сезон 2 Серия 43
19 марта 2025
The Bounty Hunter and the Thief
Сезон 2 Серия 44
19 марта 2025
The Battle of Tenoo
Сезон 2 Серия 45
19 марта 2025
График выхода всех сериалов
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