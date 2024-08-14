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Звездные войны: Приключения юных джедаев 2023, 2 сезон
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Звездные войны: Приключения юных джедаев
Сезоны
Сезон 2
Star Wars: Young Jedi Adventures
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
14 августа 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
45
Продолжительность сезона
9 часов 45 минут
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
5.6
IMDb
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Список серий сериала Звездные войны: Приключения юных джедаев
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Герои и горячие стрелки
Heroes and Hot-Shots
Сезон 2
Серия 1
14 августа 2024
Джедай или пират
A Jedi or a Pirate
Сезон 2
Серия 2
14 августа 2024
Растлер
The Rustler Roundup
Сезон 2
Серия 3
14 августа 2024
Новое открытие
A New Discovery
Сезон 2
Серия 4
14 августа 2024
Пиратский питомец
A Pirate's Pet
Сезон 2
Серия 5
14 августа 2024
Секретный корабль
The Secret Ship
Сезон 2
Серия 6
14 августа 2024
Большая ошибка Нубса
Nubs' Big Mistake
Сезон 2
Серия 7
14 августа 2024
Спасение джедаев
The Jedi Rescue
Сезон 2
Серия 8
14 августа 2024
Ужас Теноо
Terror of Tenoo
Сезон 2
Серия 9
14 августа 2024
Принц масок
The Prince of Masks
Сезон 2
Серия 10
14 августа 2024
Битва за оркестр
Battle for the Band
Сезон 2
Серия 11
14 августа 2024
Выкорчеванный
Uprooted
Сезон 2
Серия 12
14 августа 2024
Мой и наш
Mine and Ours
Сезон 2
Серия 13
14 августа 2024
Трасса Андравен
The Andraven Circuit
Сезон 2
Серия 14
14 августа 2024
Великий квест Гомгурд
The Great Gomgourd Quest
Сезон 2
Серия 15
14 августа 2024
Непростая ситуация
A Sticky Situation
Сезон 2
Серия 16
14 августа 2024
Праздник в честь дня пропавшей жизни
The Missing Life Day Feast
Сезон 2
Серия 17
14 августа 2024
Потерянное сокровище Теноо
The Lost Treasure of Tenoo
Сезон 2
Серия 18
14 августа 2024
Дикий Аклирр
The Wild Aklyrr
Сезон 2
Серия 19
14 августа 2024
Потерянный световой меч Лайса
Lys‘ Lost Lightsaber
Сезон 2
Серия 20
14 августа 2024
Бег по башне
Tower Run
Сезон 2
Серия 21
14 августа 2024
Прыгающий джетпак
The Jumping Jetpack
Сезон 2
Серия 22
14 августа 2024
Разоблачение
Unmasked
Сезон 2
Серия 23
19 марта 2025
Как Уэс
Just Like Wes
Сезон 2
Серия 24
19 марта 2025
Раксло на помощь
Raxlo to the Rescue
Сезон 2
Серия 25
19 марта 2025
Полезный комбайн
The Helpful Harvester
Сезон 2
Серия 26
19 марта 2025
Маленький потерянный дроид
Little Lost Droid
Сезон 2
Серия 27
19 марта 2025
Tenoo's Fastest
Сезон 2
Серия 28
19 марта 2025
Home Sweet Temple
Сезон 2
Серия 29
19 марта 2025
The Firehawk Feud
Сезон 2
Серия 30
19 марта 2025
The Chop Shop Calamity
Сезон 2
Серия 31
19 марта 2025
Big Pooba Problems
Сезон 2
Серия 32
19 марта 2025
Best Bounty Buddies
Сезон 2
Серия 33
19 марта 2025
The Rainy Day Beast
Сезон 2
Серия 34
19 марта 2025
Upgraded
Сезон 2
Серия 35
19 марта 2025
Journey to the Bracca Badlands
Сезон 2
Серия 36
19 марта 2025
The Search for the Missing Dunnels
Сезон 2
Серия 37
19 марта 2025
Yoda Rescue
Сезон 2
Серия 38
19 марта 2025
The Spaceport Setback
Сезон 2
Серия 39
19 марта 2025
The Mission Mixup
Сезон 2
Серия 40
19 марта 2025
Yoda Rescue
Сезон 2
Серия 41
19 марта 2025
Fossil Hunt
Сезон 2
Серия 42
19 марта 2025
A Mission to Remember
Сезон 2
Серия 43
19 марта 2025
The Bounty Hunter and the Thief
Сезон 2
Серия 44
19 марта 2025
The Battle of Tenoo
Сезон 2
Серия 45
19 марта 2025
График выхода всех сериалов
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