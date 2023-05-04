Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Звездные войны: Приключения юных джедаев 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звездные войны: Приключения юных джедаев
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Приключения юных джедаев Сезоны Сезон 1

Star Wars: Young Jedi Adventures
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 49
Продолжительность сезона 10 часов 37 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев»

В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Приключения юных джедаев» события разворачиваются в далекой-далекой галактике за сто лет до сюжета фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Войска Империи пока не пошли войной на мирные независимые планеты, а Дарт Вейдер еще не стал ужасом всей разумной части космоса. Однако джедаи уже чувствуют неладное, и тьма постепенно собирается в отдаленных уголках вселенной, чтобы нанести удар. В центре событий оказываются юные представители нескольких различных рас, среди которых есть и мальчик-человек. Ребята сбегают из дома в надежде поступить в школу джедаев и стать героями.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Звездные войны: Приключения юных джедаев График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Молодой джедай The Young Jedi1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Миссия Йоды Yoda's Mission
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
День гонки Нэша Nash's Race Day
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2023
Потерянный корабль джедая The Lost Jedi Ship
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Поправляйтесь Get Well Nubs
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Мусорный гигант1 The Junk Giant
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
Лис и спасение в снежных горах Lys and The Snowy Mountain Rescue
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2023
Атака тренировочных дроидов Attack of the Training Droids
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
Погоня за мармеладом The Jellyfruit Pursuit
Сезон 1 Серия 9
4 мая 2023
Сафари на существах Creature Safari
Сезон 1 Серия 10
4 мая 2023
Эскадрилья Squadron
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2023
Защитники лесов Forest Defenders
Сезон 1 Серия 12
4 мая 2023
Джедай и вор The Jedi and the Thief
Сезон 1 Серия 13
4 мая 2023
Пропавший Киббин The Missing Kibbin
Сезон 1 Серия 14
4 мая 2023
Девушка и ее Гаргантюа The Girl and Her Gargantua
Сезон 1 Серия 15
2 августа 2023
Шоу должно продолжаться The Show Must Go On
Сезон 1 Серия 16
2 августа 2023
Принцесса и джедай The Princess and the Jedi
Сезон 1 Серия 17
2 августа 2023
Плохой день Кая Kai's Bad Day
Сезон 1 Серия 18
2 августа 2023
День посетителя Visitor's Day
Сезон 1 Серия 19
2 августа 2023
Растущая "зеленая" опасность The Growing Green Danger
Сезон 1 Серия 20
2 августа 2023
Гангулы The Ganguls
Сезон 1 Серия 21
2 августа 2023
Плохие яйца Bad Eggs
Сезон 1 Серия 22
2 августа 2023
С рельсов Off the Rails
Сезон 1 Серия 23
2 августа 2023
Воры Тарнака The Thieves of Tharnaka
Сезон 1 Серия 24
2 августа 2023
Проблемы с деревьями Tree Troubles
Сезон 1 Серия 25
2 августа 2023
Баунти старшего брата Big Brother's Bounty
Сезон 1 Серия 26
2 августа 2023
Погоня за шархаундом Charhound Chase
Сезон 1 Серия 27
8 ноября 2023
Удобства для создания Creature Comforts
Сезон 1 Серия 28
8 ноября 2023
Приключение с Йодой An Adventure with Yoda
Сезон 1 Серия 29
8 ноября 2023
Захват Талона The Talon Takeover
Сезон 1 Серия 30
8 ноября 2023
Тайна Опаловой пещеры Mystery of the Opal Cave
Сезон 1 Серия 31
8 ноября 2023
Столкновение Clash
Сезон 1 Серия 32
8 ноября 2023
Застрять в грязи Stuck in the Muck
Сезон 1 Серия 33
8 ноября 2023
Ночевка на свалке Junkyard Sleepover
Сезон 1 Серия 34
8 ноября 2023
Большой листопад The Great Leaf Glide
Сезон 1 Серия 35
8 ноября 2023
Праздник урожая The Harvest Feast
Сезон 1 Серия 36
8 ноября 2023
День жизни Life Day
Сезон 1 Серия 37
8 ноября 2023
Раксло наносит ответный удар Raxlo Strikes Back
Сезон 1 Серия 38
8 ноября 2023
Толчок после землетрясения Aftershock
Сезон 1 Серия 39
14 февраля 2024
Безумие перьев Feather Frenzy
Сезон 1 Серия 40
14 февраля 2024
Лучшие друзья Best Friends
Сезон 1 Серия 41
14 февраля 2024
Счастливые тропы, корешки Happy Trails, Nubs
Сезон 1 Серия 42
14 февраля 2024
Повесть о коротком шпиле The Tale of Short Spire
Сезон 1 Серия 43
14 февраля 2024
Команда собралась The Team Up
Сезон 1 Серия 44
14 февраля 2024
Пещеры Батуу The Caves of Batuu
Сезон 1 Серия 45
14 февраля 2024
Искатели Хранители Finders Keepers
Сезон 1 Серия 46
14 февраля 2024
Шоу "Звездолет" The Starship Show
Сезон 1 Серия 47
14 февраля 2024
У Нэша был очень напряженный день Nash's Super Busy Day
Сезон 1 Серия 48
14 февраля 2024
Принц и пират The Prince And The Pirate
Сезон 1 Серия 49
14 февраля 2024
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше