Звездные войны: Приключения юных джедаев 2023 - 2025, 3 сезон
Сезон 3
Star Wars: Young Jedi Adventures
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
8 декабря 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
2 часа 49 минут
Рейтинг сериала
5.4
Оцените
13
голосов
Список серий сериала Звездные войны: Приключения юных джедаев
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Новые друзья-дроиды
The New Droid Friends
Сезон 3
Серия 1
8 декабря 2025
Бату Бонанза
Batuu Bonanza
Сезон 3
Серия 2
8 декабря 2025
Музыкальный хаос
Music Mayhem
Сезон 3
Серия 3
8 декабря 2025
Ночные огни Теноо
The Night Lights of Tenoo
Сезон 3
Серия 4
8 декабря 2025
Путешествие на дно Набу
Journey to the Bottom of Naboo
Сезон 3
Серия 5
8 декабря 2025
Спидер-сюрприз
Speeder Surprise
Сезон 3
Серия 6
8 декабря 2025
Скрапбукинг за песню
Scrapping for a Song
Сезон 3
Серия 7
8 декабря 2025
Белл и группа
Bell and the Band
Сезон 3
Серия 8
8 декабря 2025
Делать добро
To Do Good
Сезон 3
Серия 9
8 декабря 2025
Нэбс и неуклюжие бандиты
Nubs and the Bumbling Bandits
Сезон 3
Серия 10
8 декабря 2025
Пробуждение Apexx
Apexx Awakens
Сезон 3
Серия 11
8 декабря 2025
Безумие комбайнера
Harvester Madness
Сезон 3
Серия 12
8 декабря 2025
Заводить друзей
Making Friends
Сезон 3
Серия 13
8 декабря 2025
