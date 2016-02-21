В 3 сезоне сериала «Когда зовет сердце» жители Хоуп-Вэлли узнают, что Фрэнк объявлен в розыск. Эбигейл встает на его сторону, пытаясь доказать, что прошлое человека далеко не всегда определяет его будущее. Фейт сближается с Джеком и задумывается о переезде, но эта дружба начинает напрягать Элизабет. Тем временем Гауэн начинает реализовывать свой план, и в городке появляется банда преступников, угрожающая всем жителям. Бекки все еще находится в больнице, но, кажется, начинает идти на поправку. Несмотря на личные перипетии, Элизабет не забывает о работе и готовит своих учеников к школьной ярмарке.