When Calls the Heart 2013, season 3

When Calls the Heart season 3 poster
Kinoafisha TV Shows When Calls the Heart Seasons Season 3

When Calls the Heart 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"When Calls the Heart" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Когда зовет сердце» жители Хоуп-Вэлли узнают, что Фрэнк объявлен в розыск. Эбигейл встает на его сторону, пытаясь доказать, что прошлое человека далеко не всегда определяет его будущее. Фейт сближается с Джеком и задумывается о переезде, но эта дружба начинает напрягать Элизабет. Тем временем Гауэн начинает реализовывать свой план, и в городке появляется банда преступников, угрожающая всем жителям. Бекки все еще находится в больнице, но, кажется, начинает идти на поправку. Несмотря на личные перипетии, Элизабет не забывает о работе и готовит своих учеников к школьной ярмарке.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
Troubled Hearts
Season 3 Episode 1
21 February 2016
A Time to Speak
Season 3 Episode 2
28 February 2016
Heart of a Hero
Season 3 Episode 3
6 March 2016
A Gentle Heart
Season 3 Episode 4
13 March 2016
Forever in My Heart
Season 3 Episode 5
20 March 2016
Heartbreak
Season 3 Episode 6
27 March 2016
Hearts in Question
Season 3 Episode 7
3 April 2016
Prayers from the Heart
Season 3 Episode 8
10 April 2016
