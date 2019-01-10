Menu
Death in Paradise 2011, season 8

Death in Paradise 16+
Title Сезон 8
Season premiere 10 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Смерть в раю» Пола Рейнора зарезали в автобусе, двигающемся в Онор. Единственными предполагаемыми подозреваемыми становятся трое других пассажиров и шофер. Однако никто из этих людей не мог совершить преступление так, чтобы остаться незамеченным. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выясняют, что у всех участников событий был мотив для убийства Рейнора. Это имеет отношение к истории, связанной с ограблением игорного заведения 15 лет назад. Кроме того, на острове убивают сотрудника зоопарка Ксандера Шеппарда. Ему в спину выпустили отравленный дротик.

Series rating

7.7
Rate 17 votes
