Death in Paradise 2011, season 10

Death in Paradise 16+
Season premiere 7 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Death in Paradise" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Смерть в раю» известную теледиву обнаружили задушенной в бассейне. Невилл убежден, что к этому преступлению причастен другой популярный ведущий. Однако у этого человека есть железное алиби – он вел прямой эфир в тот момент, когда было совершено убийство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как он смог провернуть это дело. Кроме того, кто-то из жителей острова отравил археолога во время раскопок. Убийцы не оставили после себя никаких улик. Невилл проверяет свои способности в конкурсе по приготовлению крабов. Спустя некоторое время обнаруживается труп победителя соревнования.

Series rating

7.7
Rate 17 votes
Episode 1
Season 10 Episode 1
7 January 2021
Episode 2
Season 10 Episode 2
14 January 2021
Episode 3
Season 10 Episode 3
21 January 2021
Episode 4
Season 10 Episode 4
28 January 2021
Episode 5
Season 10 Episode 5
4 February 2021
Episode 6
Season 10 Episode 6
5 February 2021
Episode 7
Season 10 Episode 7
12 February 2021
Episode 8
Season 10 Episode 8
18 February 2021
