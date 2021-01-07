В 10 сезоне сериала «Смерть в раю» известную теледиву обнаружили задушенной в бассейне. Невилл убежден, что к этому преступлению причастен другой популярный ведущий. Однако у этого человека есть железное алиби – он вел прямой эфир в тот момент, когда было совершено убийство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как он смог провернуть это дело. Кроме того, кто-то из жителей острова отравил археолога во время раскопок. Убийцы не оставили после себя никаких улик. Невилл проверяет свои способности в конкурсе по приготовлению крабов. Спустя некоторое время обнаруживается труп победителя соревнования.