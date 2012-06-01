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Фабрика звезд (2002), 9 сезон
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Сезон 9
Фабрика звезд
12+
Название
Сезон 9
Премьера сезона
1 июня 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
5
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг шоу
0.0
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1
голос
2.4
IMDb
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Список серий 9-го сезона телешоу «Фабрика звезд»
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Сезон 9
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Выпуск 4. Полуфинал
Сезон 9
Серия 4
29 июня 2012
Выпуск 5. Финал
Сезон 9
Серия 5
6 июля 2012
График выхода всех сериалов
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