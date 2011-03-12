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Фабрика звезд (2002), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 8

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 8
Премьера сезона 12 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 11
Продолжительность сезона 14 часов 40 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

В 8 сезоне шоу «Фабрика звезд» состоялось легендарное возвращение на экраны полюбившихся зрителям участников предыдущих сезонов. На этот раз между собой конкурируют не «желторотые птенцы» шоу-бизнеса, а состоявшиеся знаменитости – выпускники «Фабрики». В качестве продюсеров объединяются Игорь Матвиенко, Игорь Крутой и Виктор Дробыш. Вместе они готовят для старых знакомых конкурсантов непростые испытания, пройти которые смогут только лучшие из лучших. В числе победителей оказываются Виктория Дайнеко, группа «Челси» и Ирина Дубцова. Пожелаем ребятам удачи!

Рейтинг шоу

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Список серий 8-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1 Выпуск 1
Сезон 8 Серия 1
12 марта 2011
Выпуск 2
Сезон 8 Серия 2
19 марта 2011
Выпуск 3
Сезон 8 Серия 3
26 марта 2011
Выпуск 4 Выпуск 4
Сезон 8 Серия 4
2 апреля 2011
Выпуск 5
Сезон 8 Серия 5
9 апреля 2011
Выпуск 6
Сезон 8 Серия 6
16 апреля 2011
Выпуск 7
Сезон 8 Серия 7
23 апреля 2011
Выпуск 8 Выпуск 8
Сезон 8 Серия 8
30 апреля 2011
Выпуск 9
Сезон 8 Серия 9
7 мая 2011
Выпуск 10. Полуфинал
Сезон 8 Серия 10
21 мая 2011
Выпуск 11. Финал
Сезон 8 Серия 11
28 мая 2011
График выхода всех сериалов
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