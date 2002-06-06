Фабрика звезд (2002 - 2012)

Российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» рассказывает о восхождении на сценический олимп молодых знаменитостей – будущих звезд музыки и вокала. Казалось бы, у этих ребят есть все, что необходимо зрителям, – привлекательная внешность, взрывной характер, обаяние и, конечно, талант. Но дойти до финала и стать настоящими артистами смогут немногие из них. Ведущая Яна Чурикова, продюсер Игорь Матвиенко и многочисленные звездные педагоги сделают для их карьеры все, что возможно, и даже то, что невозможно.