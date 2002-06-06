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Постер телешоу Фабрика звезд
Постер телешоу Фабрика звезд
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Киноафиша Сериалы Фабрика звезд

Фабрика звезд (2002 - 2012)

Фабрика звезд 12+
Год выпуска 2002
Страна Россия
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 158 часов 40 минут
О чем телешоу

Российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» рассказывает о восхождении на сценический олимп молодых знаменитостей – будущих звезд музыки и вокала. Казалось бы, у этих ребят есть все, что необходимо зрителям, – привлекательная внешность, взрывной характер, обаяние и, конечно, талант. Но дойти до финала и стать настоящими артистами смогут немногие из них. Ведущая Яна Чурикова, продюсер Игорь Матвиенко и многочисленные звездные педагоги сделают для их карьеры все, что возможно, и даже то, что невозможно.

В ролях
В ролях
Яна Чурикова
Яна Чурикова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фабрика звезд - Сезон 1 Сезон 1
2002, 12 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 2 Сезон 2
2002, 14 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 3 Сезон 3
2003, 15 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 4 Сезон 4
2004, 14 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 5 Сезон 5
2004, 15 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 6 Сезон 6
2006, 17 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 7 Сезон 7
2007, 16 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 8 Сезон 8
2011, 11 эпизодов
 
Фабрика звезд - Сезон 9 Сезон 9
2012, 5 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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