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Фабрика звезд (2002), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 7

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 7
Премьера сезона 26 августа 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

В 7 сезоне шоу «Фабрика звезд» зрители в последний раз наблюдают проект в привычном любимом формате. На сей раз продюсерами и наставниками конкурсантов становятся знаменитые братья Константин и Валерий Меладзе. Они готовы не только помочь молодым артистам с их звездным восхождением, но и предоставить им свои авторские песни, написанные специально под индивидуальность каждого участника. Среди конкурсантов и победителей оказываются: группы «БиС» и «Инь-Ян», Дмитрий Бикбаев, Марк Тишман, Анастасия Приходько, Корнелия Манго, Дакота, Юлия Паршута, Влад Соколовский и многие другие.

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Список серий 7-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Открытие
Сезон 7 Серия 1
26 августа 2007
Отчетный концерт 1
Сезон 7 Серия 2
2 сентября 2007
Отчетный концерт 2
Сезон 7 Серия 3
9 сентября 2007
Отчетный концерт 3
Сезон 7 Серия 4
16 сентября 2007
Отчетный концерт 4
Сезон 7 Серия 5
23 сентября 2007
Отчетный концерт 5
Сезон 7 Серия 6
30 сентября 2007
Отчетный концерт 6
Сезон 7 Серия 7
7 октября 2007
Отчетный концерт 7
Сезон 7 Серия 8
14 октября 2007
Отчетный концерт 8
Сезон 7 Серия 9
21 октября 2007
Отчетный концерт 9
Сезон 7 Серия 10
28 октября 2007
Отчетный концерт 10
Сезон 7 Серия 11
4 ноября 2007
Отчетный концерт 11
Сезон 7 Серия 12
11 ноября 2007
Отчетный концерт 12
Сезон 7 Серия 13
18 ноября 2007
Отчетный концерт 13
Сезон 7 Серия 14
25 ноября 2007
Отчетный концерт 14. Полуфинал
Сезон 7 Серия 15
2 декабря 2007
Финальный концерт
Сезон 7 Серия 16
9 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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