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Фабрика звезд (2002), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 4

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 марта 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 14
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

В 4 сезоне шоу «Фабрика звезд» продюсером проекта после своих звездных предшественников становится знаменитый Игорь Крутой. Он со всей серьезностью относится к отбору будущих звезд, обращая внимание не только на вокальные данные участников, но и на их харизму, индивидуальность и умение держаться на сцене. Конечно, впереди ребятам предстоит многому научиться у лучших педагогов российской эстрады, и настоящими знаменитостями станут немногие из первоначально отобранных новичков. Однако среди выпускников окажутся такие жемчужины, как Ирина Дубцова, Антон Зацепин и Стас Пьеха. Битва за славу начинается!       

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Список серий 4-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Открытие
Сезон 4 Серия 1
12 марта 2004
Отчетный концерт 1
Сезон 4 Серия 2
19 марта 2004
Отчетный концерт 2
Сезон 4 Серия 3
26 марта 2004
Отчетный концерт 3
Сезон 4 Серия 4
2 апреля 2004
Отчетный концерт 4
Сезон 4 Серия 5
9 апреля 2004
Отчетный концерт 5
Сезон 4 Серия 6
16 апреля 2004
Отчетный концерт 6
Сезон 4 Серия 7
23 апреля 2004
Отчетный концерт 7
Сезон 4 Серия 8
30 апреля 2004
Отчетный концерт 8
Сезон 4 Серия 9
7 мая 2004
Отчетный концерт 9
Сезон 4 Серия 10
14 мая 2004
Отчетный концерт 10
Сезон 4 Серия 11
21 мая 2004
Отчетный концерт 11
Сезон 4 Серия 12
28 мая 2004
Отчетный концерт 12. Полуфинал
Сезон 4 Серия 13
4 июня 2004
Финальный концерт
Сезон 4 Серия 14
11 июня 2004
График выхода всех сериалов
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