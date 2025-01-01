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Фабрика звезд
12+
Год выпуска
2002
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 20 минут
Телеканал
Первый канал
Рейтинг шоу
0.0
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1
голос
2.4
IMDb
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Список сезонов телешоу «Фабрика звезд»
Сезон 1
12 эпизодов
13 октября 2002 - 29 декабря 2002
Сезон 2
14 эпизодов
6 июня 2002 - 30 мая 2003
Сезон 3
15 эпизодов
5 сентября 2003 - 15 декабря 2003
Сезон 4
14 эпизодов
12 марта 2004 - 11 июня 2004
Сезон 5
15 эпизодов
17 сентября 2004 - 24 декабря 2004
Сезон 6
17 эпизодов
11 марта 2006 - 1 июля 2006
Сезон 7
16 эпизодов
26 августа 2007 - 9 декабря 2007
Сезон 8
11 эпизодов
12 марта 2011 - 28 мая 2011
Сезон 9
5 эпизодов
1 июня 2012 - 6 июля 2012
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