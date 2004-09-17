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Фабрика звезд (2002), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 5

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 15
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

В 5 сезоне шоу «Фабрика звезд» бразды правления в свои руки берет сама примадонна российской эстрады – Алла Борисовна Пугачева. В качестве продюсеров проекта ей помогают Игорь Матвиенко и Максим Фадеев, которые уже участвовали в судьбе конкурсантов предыдущих сезонов. Неудивительно, что на этот раз шоу привлекло наследников уже знаменитых исполнителей: сына Александра Малинина – Никиту Малинина, дочь Владимира Кузьмина – Софью Кузьмину и внука Николая Сличенко – Николая Сличенко – младшего. Однако среди участников оказались и новички профессии: Виктория Дайнеко, Руслан Масюков, Наталья Подольская, Михаил Веселов и Елена Кукарская.

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Список серий 5-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Открытие
Сезон 5 Серия 1
17 сентября 2004
Отчетный концерт 1
Сезон 5 Серия 2
24 сентября 2004
Отчетный концерт 2
Сезон 5 Серия 3
1 октября 2004
Отчетный концерт 3
Сезон 5 Серия 4
8 октября 2004
Отчетный концерт 4
Сезон 5 Серия 5
15 октября 2004
Отчетный концерт 5
Сезон 5 Серия 6
22 октября 2004
Отчетный концерт 6
Сезон 5 Серия 7
29 октября 2004
Отчетный концерт 7
Сезон 5 Серия 8
5 ноября 2004
Отчетный концерт 8
Сезон 5 Серия 9
12 ноября 2004
Отчетный концерт 9
Сезон 5 Серия 10
19 ноября 2004
Отчетный концерт 10
Сезон 5 Серия 11
26 ноября 2004
Отчетный концерт 11
Сезон 5 Серия 12
3 декабря 2004
Отчетный концерт 12
Сезон 5 Серия 13
10 декабря 2004
Отчетный концерт 13. Полуфинал
Сезон 5 Серия 14
17 декабря 2004
Финальный концерт
Сезон 5 Серия 15
24 декабря 2004
График выхода всех сериалов
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