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Фабрика звезд (2002), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 2

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 марта 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 14
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

Во 2 сезоне шоу «Фабрика звезд» участвуют такие будущие знаменитости, как Полина Гагарина, Елена Терлеева, Елена Темникова, Юля Савичева, Женя Рассказова, группа «Серебро» и многие другие. Продюсером вместо Игоря Матвиенко выступает не менее успешный шоумен Максим Фадеев. Он собирается сделать из молодых и скромных «неограненных алмазов» настоящие бриллианты современной российской поп-сцены. В этом «отцу» сезона помогут многочисленные педагоги и наставники, день и ночь занимающиеся с ребятами в Звездном доме. До конца дойдут далеко не все участники, ведь быть звездой – это труд, а не круглосуточный праздник.

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Список серий 2-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Открытие
Сезон 2 Серия 1
7 марта 2003
Отчетный концерт 1
Сезон 2 Серия 2
14 марта 2003
Отчетный концерт 2
Сезон 2 Серия 3
21 марта 2003
Отчетный концерт 3
Сезон 2 Серия 4
28 марта 2003
Отчетный концерт 4
Сезон 2 Серия 5
4 апреля 2003
Отчетный концерт 5
Сезон 2 Серия 6
11 апреля 2003
Отчетный концерт 6
Сезон 2 Серия 7
18 апреля 2003
Отчетный концерт 7
Сезон 2 Серия 8
25 апреля 2003
Отчетный концерт 8
Сезон 2 Серия 9
2 мая 2003
Отчетный концерт 9
Сезон 2 Серия 10
9 мая 2003
Отчетный концерт 10
Сезон 2 Серия 11
16 мая 2003
Отчетный концерт 11
Сезон 2 Серия 12
23 мая 2003
Отчетный концерт 12. Полуфинал.
Сезон 2 Серия 13
30 мая 2003
Финальный концерт
Сезон 2 Серия 14
6 июня 2002
График выхода всех сериалов
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