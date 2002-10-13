Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Фабрика звезд (2002), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 1

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 12
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

В 1 сезоне шоу «Фабрика звезд» молодые и амбициозные участники заселяются в Звездный дом, где их жизнь будет круглосуточно фиксироваться на камеры. Ребятам, мечтающим стать знаменитыми артистами, предстоит пройти множество испытаний и усовершенствовать свои навыки вокала, танца, харизмы и сценических движений. Продюсером шоу выступает знаменитый Игорь Матвиенко, а постоянной ведущей становится обаятельная и веселая Яна Чурикова. Выпускниками первого сезона станут группы «Корни» и «Фабрика», Михаил Гребенщиков, Александр Асташенок, Алексей Кабанов, Сати Казанова и другие известные ныне исполнители.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
2.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Открытие
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2002
Отчетный концерт 1
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2002
Отчетный концерт 2
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2002
Отчетный концерт 3
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2002
Отчетный концерт 4
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2002
Отчетный концерт 5
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2002
Отчетный концерт 6
Сезон 1 Серия 7
29 ноября 2002
Отчетный концерт 7
Сезон 1 Серия 8
6 декабря 2002
Отчетный концерт 8
Сезон 1 Серия 9
13 декабря 2002
Отчетный концерт 9. Полуфинал
Сезон 1 Серия 10
20 декабря 2002
Финальный концерт
Сезон 1 Серия 11
27 декабря 2002
Спецвыпуск
Сезон 1 Серия 12
29 декабря 2002
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше