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Фабрика звезд (2002), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 6

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 6
Премьера сезона 11 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 17
Продолжительность сезона 22 часа 40 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

В 6 сезоне шоу «Фабрика звезд» продюсером выступил Виктор Дробыш, сменив своих не менее опытных и знаменитых коллег. Кастинг прошли такие будущие звезды, как Дмитрий Колдун, Арсений Бородин, Зара, Согдиана, группа «Челси» и Прохор Шаляпин. Но пока ребята еще не покорили сценический олимп, им предстоит непростой путь вверх, который осилят далеко не все участники. Вселившись в Звездный дом, они оказываются под постоянным прицелом камер. Расписание участников состоит из бесконечных уроков вокала, танцев и сценического мастерства с настоящими профессионалами своего дела – лучшими педагогами России и мира.

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Список серий 6-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Открытие
Сезон 6 Серия 1
11 марта 2006
Отчетный концерт 1
Сезон 6 Серия 2
18 марта 2006
Отчетный концерт 2
Сезон 6 Серия 3
25 марта 2006
Отчетный концерт 3
Сезон 6 Серия 4
1 апреля 2006
Отчетный концерт 4
Сезон 6 Серия 5
8 апреля 2006
Отчетный концерт 5
Сезон 6 Серия 6
15 апреля 2006
Отчетный концерт 6
Сезон 6 Серия 7
22 апреля 2006
Отчетный концерт 7
Сезон 6 Серия 8
29 апреля 2006
Отчетный концерт 8
Сезон 6 Серия 9
6 мая 2006
Отчетный концерт 9
Сезон 6 Серия 10
13 мая 2006
Отчетный концерт 10
Сезон 6 Серия 11
20 мая 2006
Отчетный концерт 11
Сезон 6 Серия 12
27 мая 2006
Отчетный концерт 12
Сезон 6 Серия 13
3 июня 2006
Отчетный концерт 13
Сезон 6 Серия 14
10 июня 2006
Отчетный концерт 14
Сезон 6 Серия 15
17 июня 2006
Отчетный концерт 15. Полуфинал
Сезон 6 Серия 16
24 июня 2006
Финальный концерт
Сезон 6 Серия 17
1 июля 2006
График выхода всех сериалов
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