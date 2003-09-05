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Фабрика звезд (2002), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Фабрика звезд Сезоны Сезон 3

Фабрика звезд 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 15
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Фабрика звезд»

В 3 сезоне шоу «Фабрика звезд» Звездный дом принимает новых молодых конкурсантов, мечтающих стать знаменитыми музыкантами. Ребят ждет непростое соперничество, дружба, предательство, любовь и, конечно, постоянные уроки – вокала, танцев, сценического мастерства и даже просто жизни. Бразды правления в качестве главного продюсера проекта на сей раз принимает Александр Шульгин. Из-под его умелой руки вскоре выйдут такие звезды поп-сцены, как Никита Малинин, Александр Киреев, Юлия Михальчик и другие. Но сперва участников ждут непрерывная съемка в Звездном доме, совершенствование навыков и еженедельные отчетные концерты «на вылет».

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Список серий 3-го сезона телешоу «Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Открытие
Сезон 3 Серия 1
5 сентября 2003
Отчетный концерт 1 Отчетный концерт 1
Сезон 3 Серия 2
12 сентября 2003
Отчетный концерт 2
Сезон 3 Серия 3
19 сентября 2003
Отчетный концерт 3
Сезон 3 Серия 4
26 сентября 2003
Отчетный концерт 4
Сезон 3 Серия 5
3 октября 2003
Отчетный концерт 5
Сезон 3 Серия 6
10 октября 2003
Отчетный концерт 6
Сезон 3 Серия 7
17 октября 2003
Отчетный концерт 7
Сезон 3 Серия 8
24 октября 2003
Отчетный концерт 8
Сезон 3 Серия 9
31 октября 2003
Отчетный концерт 9
Сезон 3 Серия 10
7 ноября 2003
Отчетный концерт 10
Сезон 3 Серия 11
14 ноября 2003
Отчетный концерт 11
Сезон 3 Серия 12
21 ноября 2003
Отчетный концерт 12
Сезон 3 Серия 13
28 ноября 2003
Отчетный концерт 13. Полуфинал
Сезон 3 Серия 14
5 декабря 2003
Финальный концерт
Сезон 3 Серия 15
15 декабря 2003
График выхода всех сериалов
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