В 10-м сезоне шоу «Голос» зрители увидели обновленную студию, где красные кресла занял «золотой состав» проекта – Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Дмитрий Нагиев снова выступил в роли ведущего. 28 ноября 2021 года ушел из жизни Александр Градский. К этому моменту в эфире появилось 8 выпусков, еще 2 выпуска «нокаутов» сняли за несколько дней до известия о кончине Градского. В память о наставнике дирекция «Первого канала» решили довести сезон до конца. Кресло при этом пустовало. Самыми яркими вокалистами проекта стали Александр Волкодав, Алишер Каримов, Ернар Садирбаев и Элина Пан.

