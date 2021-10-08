Menu
Golos (2012), season 10

Golos season 10 poster
Golos 12+
Title Сезон 10
Season premiere 8 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 22 hours 45 minutes
"Golos" season 10 description

В 10-м сезоне шоу «Голос» зрители увидели обновленную студию, где красные кресла занял «золотой состав» проекта – Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Дмитрий Нагиев снова выступил в роли ведущего. 28 ноября 2021 года ушел из жизни Александр Градский. К этому моменту в эфире появилось 8 выпусков, еще 2 выпуска «нокаутов» сняли за несколько дней до известия о кончине Градского. В память о наставнике дирекция «Первого канала» решили довести сезон до конца. Кресло при этом пустовало. Самыми яркими вокалистами проекта стали Александр Волкодав, Алишер Каримов, Ернар Садирбаев и Элина Пан.
 

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Слепые прослушивания 1-я неделя
Season 10 Episode 1
8 October 2021
Слепые прослушивания 2-я неделя
Season 10 Episode 2
15 October 2021
Слепые прослушивания 3-я неделя
Season 10 Episode 3
22 October 2021
Слепые прослушивания 4-я неделя
Season 10 Episode 4
29 October 2021
Слепые прослушивания 5-я неделя
Season 10 Episode 5
5 November 2021
Слепые прослушивания 6-я неделя
Season 10 Episode 6
12 November 2021
Поединки 1-я неделя
Season 10 Episode 7
19 November 2021
Поединки 2-я неделя
Season 10 Episode 8
26 November 2021
Нокауты 1-я неделя
Season 10 Episode 9
3 December 2021
Нокауты 2-я неделя
Season 10 Episode 10
10 December 2021
Четвертьфинал ( прямой эфир)
Season 10 Episode 11
17 December 2021
Полуфинал (прямой эфир)
Season 10 Episode 12
24 December 2021
Финал (прямой эфир)
Season 10 Episode 13
30 December 2021
