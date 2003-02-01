Menu
Posledniy geroy (2001), season 3

Posledniy geroy season 3 poster
Последний герой 16+
Title Последний герой 3. Остаться в живых
Season premiere 1 February 2003
Production year 2003
Number of episodes 13
Runtime 11 hours 55 minutes
"Posledniy geroy" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Последний герой» состав участников вновь представлен знаменитостями, политиками и простыми людьми. Одной из участниц оказалась исполнительница Елена Перова. Участникам предстояло продержаться 41 день на островке суши вблизи Гаити. Героев поделили на 2 племени: «Барракуды» и «Пеликаны». Они столкнулись с еще более экстремальными условиями, чем участники предыдущих сезонов. Стоит отметить, что даже физик, участник программы «Что? Где? Когда?» Александр Бялко, которому известно немало способов развести огонь, не сразу справился с этим испытанием из-за чрезмерной влажности.

TV Show rating

6.6
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Выпуск 27 (Крокодилы, Барракуды и Пеликаны)
Season 3 Episode 1
1 February 2003
Выпуск 28
Season 3 Episode 2
8 February 2003
Выпуск 29
Season 3 Episode 3
15 February 2003
Выпуск 30
Season 3 Episode 4
22 February 2003
Выпуск 31
Season 3 Episode 5
1 March 2003
Выпуск 32
Season 3 Episode 6
9 March 2003
Выпуск 33
Season 3 Episode 7
15 March 2003
Выпуск 34
Season 3 Episode 8
22 March 2003
Выпуск 35
Season 3 Episode 9
29 March 2003
Выпуск 36
Season 3 Episode 10
5 April 2003
Выпуск 37
Season 3 Episode 11
12 April 2003
Выпуск 38
Season 3 Episode 12
19 April 2003
Выпуск 39
Season 3 Episode 13
26 April 2003
