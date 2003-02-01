В 3 сезоне шоу «Последний герой» состав участников вновь представлен знаменитостями, политиками и простыми людьми. Одной из участниц оказалась исполнительница Елена Перова. Участникам предстояло продержаться 41 день на островке суши вблизи Гаити. Героев поделили на 2 племени: «Барракуды» и «Пеликаны». Они столкнулись с еще более экстремальными условиями, чем участники предыдущих сезонов. Стоит отметить, что даже физик, участник программы «Что? Где? Когда?» Александр Бялко, которому известно немало способов развести огонь, не сразу справился с этим испытанием из-за чрезмерной влажности.