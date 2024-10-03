Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Постучись в мою дверь в Москве
Новости
Новости о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Постучись в мою дверь в Москве»
Вся информация о сериале
Никита Волков отказался сниматься во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве»
Очевидно, к этому привела ссора между Лианой Грибой и супругой Волкова.
Написать
3 октября 2024 10:27
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит второй сезон
Как и первый, он будет состоять из 60 эпизодов.
Написать
12 июля 2024 09:03
Никита Волков предлагает сделку Лиане Грибе в трейлере сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Российская адаптация знаменитого турецкого шоу.
Написать
2 февраля 2024 14:01
Объявлены исполнители главных ролей в российской версии «Постучись в мою дверь»
Ими стали звезды «Трудных подростков» и «Монастыря».
Написать
4 августа 2023 14:53
Музыкант Лео Канделаки получил роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
Сын Тины Канделаки попал в проект через общий кастинг.
Написать
29 мая 2023 14:49
Объявлены имена актрис, получивших ведущие роли в российской версии «Постучись в мою дверь»
Ими стали звезды «Мама, я дома» и «Первого Оскара».
Написать
23 мая 2023 11:17
Начались съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
Создатели проекта обещают выйти за рамки оригинальной истории и улучшить сюжетные линии второстепенных героев.
Написать
17 мая 2023 11:51
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667