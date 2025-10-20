Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Постучись в мою дверь в Москве 2024 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Сериалы
Постучись в мою дверь в Москве
Сезоны
Сезон 2
Postuchis v moyu dver v Moskve
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
20 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
7
Продолжительность сезона
5 часов 50 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Рейтинг сериала
9.4
Оцените
18
голосов
5.8
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Постучись в мою дверь в Москве 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
20 октября 2025
Серия 2
Сезон 2
Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 2
Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 2
Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 2
Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 2
Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 2
Серия 7
TBA
График выхода всех сериалов
Мальчик исчез, актёр погиб, мать идёт на край земли: 4 мощных детективных сериала из России, которые покажут совсем скоро
Он получил награду, ему аплодировали несколько минут, но многие его так и не увидели: почему стоит вернуться к фильму Джилленхол
Если детективы — то только эти: 3 сериала, которые смотрятся запоем (и рейтинги отличные)
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
«Я не продаюсь, чуваки»: «Терминатора 3» чуть не снял культовый Sci-Fi-режиссер — было $20 000 000 причин согласиться, но он отказал
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667