Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Постучись в мою дверь в Москве
Киноафиша Сериалы Постучись в мою дверь в Москве Сезоны

Постучись в мою дверь в Москве, список сезонов

Postuchis v moyu dver v Moskve 16+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Premier
Стрим-сервис Okko
Телеканал ТНТ

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 18 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Постучись в мою дверь в Москве - Сезон 1 Сезон 1
60 эпизодов 12 февраля 2024 - 23 мая 2024
 
Сезон 2
TBA
 
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше