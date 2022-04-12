«Дело о хвостатых» – это комедийный анимационный сериал о животных-детективах. Сэм Сноу и Кит Кейси – тайные агенты звериной полиции, которые всегда готовы помочь другим животным. Они путешествуют по всему миру и встречаются с самыми удивительными четвероногими клиентами – от белых медведей и пингвинов до львов и жирафов. У каждого из них есть особое задание для детективов. Кто-то потерял свое бесценное яйцо с будущим потомством, у кого-то украли приготовленную на завтрак рыбу, а кто-то и вовсе пропал сам.