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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Дело о хвостатых

Дело о хвостатых (2022 - …)

The Creature Cases 0+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 6 часов 4 минуты
О чем сериал

«Дело о хвостатых» – это комедийный анимационный сериал о животных-детективах. Сэм Сноу и Кит Кейси – тайные агенты звериной полиции, которые всегда готовы помочь другим животным. Они путешествуют по всему миру и встречаются с самыми удивительными четвероногими клиентами – от белых медведей и пингвинов до львов и жирафов. У каждого из них есть особое задание для детективов. Кто-то потерял свое бесценное яйцо с будущим потомством, у кого-то украли приготовленную на завтрак рыбу, а кто-то и вовсе пропал сам.

Дело о хвостатых - трейлер
Дело о хвостатых
трейлер
В ролях
В ролях
Ннека Окойе
Ннека Окойе
Пепе Балдеррама
Керри Шейл
Тереза Галлахер
Роб Рэкстроу
Жюль де Жонг
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Дело о хвостатых»
TBA
Сезон 2 Серия 1
30 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Дело о хвостатых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Дело о хвостатых - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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