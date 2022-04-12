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Дело о хвостатых 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дело о хвостатых
Киноафиша Сериалы Дело о хвостатых Сезоны Сезон 1

The Creature Cases 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 23
Продолжительность сезона 10 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дело о хвостатых»

В 1 сезоне сериала «Дело о хвостатых» в мире антропоморфных разумных животных существует особый отдел полиции – КЛЭЙД. В нем работают спецагенты по поиску пропавших зверей Сэм Сноу и Кит Кейси. Это веселые напарники, которые никогда не сидят на одном месте. Каждый день ребята решают интереснейшие детективные задачки в разных уголках планеты. Они то отправляются в Индию, чтобы встретиться со своим коллегой слоном, то разыскивают рыбу, похищенную злоумышленниками у белого медведя за полярным кругом, а то разыскивают исчезнувшего в джунглях хамелеона. С ними скучать никогда не приходится!

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Дело о хвостатых График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Тайна экспресса «Муссон» The Mystery on the Monsoon Express
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2022
Загадка бешеных носорогов / Происшествие в тундре The Riddle of Raging Rhinos / The Trouble in the Tundra
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2022
Тайна падающих яиц / Исчезновение принцессы голых землекопов The Puzzle of the Plummeting Eggs / The Missing Mole Rat Princess
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2022
В поисках скрытого улья / Проблема падающих деревьев The Hunt for the Hidden Hive / The Trouble of the Toppled Trees
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2022
Таинственный похититель фруктов / Загадка дерущихся ящериц The Mysterious Fruit Thief / The Riddle of the Wrestling Lizards
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2022
Потерянный навозный шарик / Поиски пятнистой лягушки The Disappearing Dung Ball / The Search for the Spotted Frog
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2022
Дело больших челюстей / Секрет соляной пещеры The Case of the Big Chomp / The Secret of the Salt Cave
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2022
Дело синего бандита / Взлом медоеда The Case of the Blue Bandit / The Honey Badger Break-In
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2022
Неопознанный блестящий объект / Дело плачущей обезьяны The Unidentified Shiny Object / The Case of the Crying Monkey
Сезон 1 Серия 9
12 апреля 2022
В поисках серебряного муравейника / В поисках болотного окуня The Search for the Silver Ant Hill / The Search for the Swamp Snapper
Сезон 1 Серия 10
12 апреля 2022
Загадка ядовитых листьев / Тайна пропавшего зайца The Puzzle of the Poisonous Leaves / The Mystery of the Missing Hare
Сезон 1 Серия 11
12 апреля 2022
Тайна песчаного змея / Исчезновение Пегги Скретч The Secret of the Sand Serpent / The Disappearance of Peggy Scratch
Сезон 1 Серия 12
12 апреля 2022
The Secret of the Salt Cave
Сезон 1 Серия 13
12 апреля 2022
The Case of the Blue Bandit
Сезон 1 Серия 14
12 апреля 2022
The Honey Badger Break-In
Сезон 1 Серия 15
12 апреля 2022
The Unidentified Shiny Object
Сезон 1 Серия 16
12 апреля 2022
The Case of the Crying Monkey
Сезон 1 Серия 17
12 апреля 2022
The Search for the Silver Ant Hill
Сезон 1 Серия 18
12 апреля 2022
The Search for the Swamp Snapper
Сезон 1 Серия 19
12 апреля 2022
The Puzzle of the Poisonous Leaves
Сезон 1 Серия 20
12 апреля 2022
The Mystery of the Missing Hare
Сезон 1 Серия 21
12 апреля 2022
The Secret of the Sand Serpent
Сезон 1 Серия 22
12 апреля 2022
The Disappearance of Peggy Scratch
Сезон 1 Серия 23
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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