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Дело о хвостатых 2022 - 2026, 7 сезон
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Сериалы
Дело о хвостатых
Сезоны
Сезон 7
The Creature Cases
0+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
9 февраля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 40 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Список серий сериала Дело о хвостатых
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Дело пропавших кондоров
The Case of the Lost Condors
Сезон 7
Серия 1
9 февраля 2026
Опасность в логове льва
The Danger in the Lion's Den
Сезон 7
Серия 2
9 февраля 2026
Тайна вонючего фрукта
The Secret of the Stinky Fruit
Сезон 7
Серия 3
9 февраля 2026
Загадка паникующих пингвинов
The Puzzle of the Panicking Penguins
Сезон 7
Серия 4
9 февраля 2026
Поиски горячего источника
The Hunt for the Hot Spring
Сезон 7
Серия 5
9 февраля 2026
Существо в пещере
The Creature in the Cave
Сезон 7
Серия 6
9 февраля 2026
Кукурузная авантюра СОЖД
The CLADE Corn Caper
Сезон 7
Серия 7
9 февраля 2026
По следам огромной змеи
The Search for the Enormous Snake
Сезон 7
Серия 8
9 февраля 2026
Склизкий болотный монстр
The Slimy Swamp Monster
Сезон 7
Серия 9
9 февраля 2026
Дело ходячих веток
The Case of the Travelling Twigs
Сезон 7
Серия 10
9 февраля 2026
График выхода всех сериалов
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