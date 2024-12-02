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Дело о хвостатых 2022, 4 сезон
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Дело о хвостатых
Сезоны
Сезон 4
The Creature Cases
0+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
2 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 40 минут
Рейтинг сериала
0.0
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голосов
7.6
IMDb
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Список серий сериала Дело о хвостатых
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Украденная паутина
The Spider's Stolen Silk
Сезон 4
Серия 1
2 декабря 2024
Тайна снежного лабиринта
The Mystery in the Snow Maze
Сезон 4
Серия 2
2 декабря 2024
Дело о зловонном болоте
The Case of the Stinky Swamp
Сезон 4
Серия 3
2 декабря 2024
Дело о говорящем дереве
The Case of the Talking Tree
Сезон 4
Серия 4
2 декабря 2024
Путь ящерицы
The Trail of the Tuatara
Сезон 4
Серия 5
2 декабря 2024
Бедствие в пыльной ванне
The Disaster at the Dust Spa
Сезон 4
Серия 6
2 декабря 2024
Загадочные болотные крысы
The Mysterious Swamp Rats
Сезон 4
Серия 7
2 декабря 2024
Исчезновение птички
The Vanishing of Mr. Blue
Сезон 4
Серия 8
2 декабря 2024
Летучая мышь, которая забыла всё
The Bat Who Couldn't Remember
Сезон 4
Серия 9
2 декабря 2024
Тайный попутчик
The Hidden Hitchhiker
Сезон 4
Серия 10
2 декабря 2024
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
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