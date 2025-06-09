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Дело о хвостатых 2022 - 2025, 5 сезон

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Киноафиша Сериалы Дело о хвостатых Сезоны Сезон 5

The Creature Cases 0+
Название Chapter 5
Премьера сезона 9 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Дело о хвостатых График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
The Mystery of the Missing Milk
Сезон 5 Серия 1
9 июня 2025
The Puzzle of the Pink Kangaroo
Сезон 5 Серия 2
9 июня 2025
The Vanished Valentine
Сезон 5 Серия 3
9 июня 2025
The Secret of the Cracked Cocoon
Сезон 5 Серия 4
9 июня 2025
The Riddle of the Rash
Сезон 5 Серия 5
9 июня 2025
The Mystery on Yeti Mountain
Сезон 5 Серия 6
9 июня 2025
The Case of the Mislaid Egg
Сезон 5 Серия 7
9 июня 2025
The Sneaky Stick Stealer
Сезон 5 Серия 8
9 июня 2025
The Baffling Badger Affair
Сезон 5 Серия 9
9 июня 2025
График выхода всех сериалов
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