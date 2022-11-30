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Дело о хвостатых 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дело о хвостатых
Киноафиша Сериалы Дело о хвостатых Сезоны Сезон 2

The Creature Cases 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дело о хвостатых»

Во 2 сезоне сериала «Дело о хвостатых» в мире животных наступает холодная половина года, и все антропоморфные звери готовятся отмечать зимние праздники. Они украшают свои гнезда и берлоги к Рождеству и Новому году. Однако верные напарники Сэм и Кит из звериной полиции не могут расслабиться даже во время каникул. Ребята случайно переносятся назад во времени и оказываются в Ледниковом периоде. Но и там они находят себе работу по плечу. Выясняется, что в те времена на Земле жило множество видов животных, о существовании которых детективы даже не догадывались. И всем этим животным нужна их профессиональная помощь.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Дело о хвостатых График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пропал мамонт: праздничный выпуск The Missing Mammoth: A Holiday Mystery
Сезон 2 Серия 1
30 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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