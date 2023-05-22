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Дело о хвостатых 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Дело о хвостатых
Киноафиша Сериалы Дело о хвостатых Сезоны Сезон 3

The Creature Cases 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Дело о хвостатых»

В 3-м сезоне сериала «Дело о хвостатых» продолжается история о специальных агентах по имени Сэм и Кит. Они отправляются в очередные увлекательные путешествия по всему миру. Напомним, в предыдущих сезонах Сэм и Кит искали таинственную птицу, которая залезает в чужие гнезда. Команда искала коронованную особу из голых землекопов, попавшую из подземелья. Сэм и Кит не давали знаменитому змею уволочь город под землю. Кроме того, друзья потерпели крушение в ходе летных испытаний и отправились на поиски лидера команды. В новом сезоне герои продолжат свой путь навстречу захватывающим приключениям.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Дело о хвостатых График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Лесной бандит The Forest Food Bandit
Сезон 3 Серия 1
22 мая 2023
Дело отсутствующего жирафа The Case of the Absent Giraffe
Сезон 3 Серия 2
22 мая 2023
Замерзшие безбилетники The Frozen Stowaways
Сезон 3 Серия 3
22 мая 2023
Загадка пересохшего пруда The Puzzle of the Empty Pond
Сезон 3 Серия 4
22 мая 2023
Переодетый в гиену The Undercover Hyena
Сезон 3 Серия 5
22 мая 2023
Незнакомец в норе The Stranger in the Burrow
Сезон 3 Серия 6
22 мая 2023
Кризис в пещере летучих мышей The Bat Cave Crisis
Сезон 3 Серия 7
22 мая 2023
Загадочный муравьиный круг The Mysterious Ant Circle
Сезон 3 Серия 8
22 мая 2023
Потерянные дети капибары The Lost Capybara Kids
Сезон 3 Серия 9
22 мая 2023
Дело любопытного кеа The Case of the Curious Keas
Сезон 3 Серия 10
22 мая 2023
Легенда о ночном ревуне The Legend of the Night Howler
Сезон 3 Серия 11
22 мая 2023
Засада в стоге сена The Haystack Stakeout
Сезон 3 Серия 12
22 мая 2023
Дело об укусе скорпиона The Case of the Scorpion's Sting
Сезон 3 Серия 13
22 мая 2023
Дело о постоянном капании The Case of the Constant Dripping
Сезон 3 Серия 14
22 мая 2023
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