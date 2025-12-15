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Дело о хвостатых 2022, 6 сезон
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Сериалы
Дело о хвостатых
Сезоны
Сезон 6
The Creature Cases
0+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
15 декабря 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 40 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Список серий сериала Дело о хвостатых
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Грабитель ульев
The Beehive Burglar
Сезон 6
Серия 1
15 декабря 2025
Тень небесных пиратов
The Shadow of the Sky Pirates
Сезон 6
Серия 2
15 декабря 2025
Легенда страны леммингов
The Legend of Lemmingland
Сезон 6
Серия 3
15 декабря 2025
Загадка львиного рёва
The Riddle of the Lion's Roar
Сезон 6
Серия 4
15 декабря 2025
Нора толкозадки
The Burrow of the Booty Bumper
Сезон 6
Серия 5
15 декабря 2025
Отбившаяся от стаи
The Missing Pack Member
Сезон 6
Серия 6
15 декабря 2025
Лягушка-невидимка
The Invisible Frog
Сезон 6
Серия 7
15 декабря 2025
Остров потерянных кроликов
The Island of the Lost Rabbits
Сезон 6
Серия 8
15 декабря 2025
Тайна пропавших желудей
The Mystery of the Missing Acorns
Сезон 6
Серия 9
15 декабря 2025
Терзаемый жаждой воришка
The Thirsty Thief
Сезон 6
Серия 10
15 декабря 2025
График выхода всех сериалов
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